«Era parte del complotto | è morto come un cane»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Confuso e delirante, il 53enne che ha ucciso il sacerdote non ha mostrato segni di pentimento durante l'interrogatorio

Tg3web : Un 'prete degli ultimi'. Così era considerato da tutti don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina a Como di front… - sebsducks : Chi era dalla parte dei lupi non può essere mio amico - SergioGhio2 : @MarcoGiovagnol3 @hastatoMiluccio @SuperFiammetta @fedemello @vfeltri Al resto del discorso, mancava solo una virgo… - RSupermaxieroe : @papsad @claxaste @OGiannino Lascia perdere, non lo capisce che la Margherita era parte lesa. Troppo difficile da c… - Vicker1972 : @lbianchetti Carofiglio? Dopo poche frasi si era già compreso quale fosse il suo scopo: Criticare Salvini a prescin… -

Ultime Notizie dalla rete : Era parte

Corriere della Sera

Nel complesso i ragazzi si sono detti meno soddisfatti della Didattica a Distanza rispetto alla scuola tradizionale, ma a quanto pare chi afferma che per tutti i ragazzi è stata una tragedia, dovrebbe ...Signore e signori, che colpo e che serata. Lorenzo Musetti, 3 marzo 2002, ha vinto la sua prima partita ufficiale in un tabellone principale del circuito ATP battendo niente meno che un tre volte camp ...Aveva denunciato un'aggressione da parte di un "uomo di colore" e aveva lodato anche l'intervento di un amico, un ragazzo di 16 anni che lo aveva difeso e salvato. Ma non era vero niente. Aggressione ...