Covid-19, cresce il numero dei positivi in Campania: oltre 6mila tamponi effettuati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – cresce il numero dei positivi in Regione Campania, ma cresce – e di molto – il numero dei tamponi effettuati. Nella giornata di ieri erano stati poco più di tremila, mentre oggi siamo oltre i seimila. Di seguito il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 186 tamponi del giorno: 6.072 Totale positivi: 9.537 Totale tamponi: 511.535 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 452 Guariti del giorno: 69 Totale guariti: 4.888 (di cui 4.884 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.

