Chiudono i servizi di addebito chiamate di TIM | WindTre e Vodafone

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ricordate Pay for Me di TIM? Sappiate che già da qualche giorno ilo è stato mandato in pensione, insieme agli omologhi Pensaci Tu e 4088 For Me, rispettivamente di. Pay for Me, lo precisiamo per chi non lo ricordasse, è quelo del gestore blu che consentiva ai clienti di far partire una chiamata verso le numerazioni fisse o mobili di TIM addebitando le spese della telefonata al destinatario (per usufruire dell’opzione bastava anteporre il codice ‘4088’ al numero che si voleva chiamare). Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, dal 14 settembre non si potrà più contare su questa possibilità, e ci è sembrato giusto farvelo sapere. La stessa sorte è toccata a Pensaci Tu di, ...