Calciomercato | le trattative dei club di Serie C

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Pochi movimenti inC con iin attesa del calendario che verrà stilato nelle prossime ore. In fase di mercato si è mossa la Juventus Under 23 che segue Piscopo (Empoli), mentre il Bari ha preso D’Orazio (Cosenza, adesso era svincolato). La Ternana ha chiuso per il difensore centrale Ivan Kontek dagli sloveni dell’Aluminij. La Carrarese porta a casa il centrale Borri (Piacenza) e sceglie per l’attacco uno tra Terrani del Bari e Doumbia (Reggina). La Pro Patria annuncia Pizzul (Triestina), la Pergolettese invece Ferrara (Monopoli). Avellino attivo ha preso Aloi dal Trapani, Dossena dall’Atalanta e De Francesco (Reggina). Il Grosseto ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista croato Vrdoljak (Picerno). Il Catania oggi ufficializzerà il portiere Antonio Santurro. L'estremo difensore ...

Arrivano altri aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez. Si va via via definendo il futuro dell'attaccante argentino, che a quanto pare dovrebbe restare all'Inter anche in vista della prossima sta ...Cosa c’entra la nuova proprietà del Parma con la Sampdoria e una sua eventuale cessione? Adesso poco, dal momento che la famiglia Krause sta per sbarcare in Emi ...Un obiettivo dei blucerchiati è Keita Balde – che è nel mirino della Fiorentina. L’operazione è però al momento complicata perché Ramirez non ha trovato l’accordo con il Verona e la sua cessione è qui ...