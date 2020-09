Calciomercato Juventus, enigma Koeman: “Se Suarez rimane…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora una volta Koeman. Nell’infinita telenovela di questo mercato estivo, ancora lontana da una sperata conclusione, la voce del tecnico blaugrana si presenta come un’ulteriore segno di mistero. Quest’ultima andrebbe a rendere ancora più confuso il caso Suarez, complicato terribilmente da questioni di natura burocratica. La corsa per l’ottenimento del passaporto comunitario e la risoluzione del contratto appariva scogli superabili, ma, con il passare dei giorni, sembrano apparire sempre più come muri invalicabili. La questione tempo sarebbe la chiave principale per sbloccare la trattativa, con i giorni di mercato che passano ma con ancora pochi sviluppi a smuovere quest’ambiziosa operazione. In casa Juventus nel frattempo sono all’ordine del giorno le novità in merito, ma non ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora una volta. Nell’infinita telenovela di questo mercato estivo, ancora lontana da una sperata conclusione, la voce del tecnico blaugrana si presenta come un’ulteriore segno di mistero. Quest’ultima andrebbe a rendere ancora più confuso il caso, complicato terribilmente da questioni di natura burocratica. La corsa per l’ottenimento del passaporto comunitario e la risoluzione del contratto appariva scogli superabili, ma, con il passare dei giorni, sembrano apparire sempre più come muri invalicabili. La questione tempo sarebbe la chiave principale per sbloccare la trattativa, con i giorni di mercato che passano ma con ancora pochi sviluppi a smuovere quest’ambiziosa operazione. In casanel frattempo sono all’ordine del giorno le novità in merito, ma non ...

