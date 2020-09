Calciomercato Genoa, ufficiale: preso l’attaccante Joel Asoro. I dettagli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovo acquisto per il Genoa.Arriva dallo Swansea in prestito fino al termine della stagione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto - che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, l'attaccante classe '99 Joel Asoro. A dare notizia del nuovo colpo del Grifone è la stessa società ligure tramite i propri canali ufficiali."Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joel Asoro. Il neo attaccante del team è nato a Haninge, in Svezia, il 27 aprile 1999. Arriva dal Swansea City Afc in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ha firmato un contratto con scadenza 30/06/2023". Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovo acquisto per il.Arriva dallo Swansea in prestito fino al termine della stagione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto - che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, l'attaccante classe '99. A dare notizia del nuovo colpo del Grifone è la stessa società ligure tramite i propri canali ufficiali."IlCfc comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di. Il neo attaccante del team è nato a Haninge, in Svezia, il 27 aprile 1999. Arriva dal Swansea City Afc in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ha firmato un contratto con scadenza 30/06/2023".

