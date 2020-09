Berlusconi | la rivelazione sul Covid | Per il Referendum | “Andare a votare”

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’ex premierha ammesso che ha temuto di non farcela contro il coronavirus. Duri i “primi tre giorni in ospedale”. E per le votazioni: “In gioco il futuro del Paese” Tornato a casa dopo diversi giorni in ospedale, Silviotorna a far sentire la sua voce. Il leader di Forza Italia non si … L'articolo, lasulPer il: “Andare a votare” proviene da YesLife.it.