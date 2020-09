Barcellona Girona, la lista dei convocati blaugrana: out Suarez e Vidal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati in vista del match di campionato contro il Girona: assenti Suarez e Vidal Il Barcellona ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista del match contro il Girona. Non compaiono i nomi di Suarez e Vidal mentre c’è quello di Messi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Neto, Inaki Pena, Arnau Tenas.Difensori: Semedo, Pique, Araujo, Cuenca, Firpo, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba.Centrocampisti: Busquets, Braithwaite, Puig, Alena, de Jong, Coutinho.Attaccante: Konrad, Trincao, Griezmann, Pedri, Messi, Dembélé. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilha diramato ladeiin vista del match di campionato contro il: assentiIlha diramato attraverso i propri canali ufficiali ladeiin vista del match contro il. Non compaiono i nomi dimentre c’è quello di Messi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Neto, Inaki Pena, Arnau Tenas.Difensori: Semedo, Pique, Araujo, Cuenca, Firpo, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba.Centrocampisti: Busquets, Braithwaite, Puig, Alena, de Jong, Coutinho.Attaccante: Konrad, Trincao, Griezmann, Pedri, Messi, Dembélé. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Barcellona, per Suarez niente amichevole contro il Girona. Non sarà convocato - GoalItalia : Suarez ? Vidal ? I convocati del Barcellona per l'amichevole col Girona ?? - zazoomblog : Vidal e Suarez non convocati da Koeman per Barcellona-Girona - #Vidal #Suarez #convocati #Koeman - DaniOrgoglioGob : RT @GoalItalia: Suarez ? Vidal ? I convocati del Barcellona per l'amichevole col Girona ?? - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, #Suarez e #Vidal non convocati per l'amichevole contro il #Girona -