Apple Watch Series 6 è ufficiale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Apple Watch Series 6 è ufficiale, la sesta generazione di smartWatch di Cupertino è stata svelata, tante le novità svelate, tutte centrate intorno alla salute. Apple ha ufficialmente presentato Apple Watch Series 6, la sua sesta generazione si smartWatch, esteticamente non cambia molto rispetto alla generazione precedente. In questa nuova versione quelli di Cupertino hanno pensato bene di concentrarsi sulla salute, portando nuove funzioni per aiutare gli utenti ad avere una vita più salutare. Apple Watch Series 6 è basato sul sistema operativo WatchOS 7 e porta con sé tutte le funzionalità ... Leggi su defanet (Di mercoledì 16 settembre 2020)6 è, la sesta generazione di smartdi Cupertino è stata svelata, tante le novità svelate, tutte centrate intorno alla salute.ha ufficialmente presentato6, la sua sesta generazione si smart, esteticamente non cambia molto rispetto alla generazione precedente. In questa nuova versione quelli di Cupertino hanno pensato bene di concentrarsi sulla salute, portando nuove funzioni per aiutare gli utenti ad avere una vita più salutare.6 è basato sul sistema operativoOS 7 e porta con sé tutte le funzionalità ...

sole24ore : Ecco i nuovi Apple Watch, ora misurano anche la saturazione dell’ossigeno - hardcandyM : RT @iPhone_Italia: Apple avvia tre nuove ricerche mediche per asma, malattie cardiovascolari e COVID-19 - ilsoftware : Apple 2020 presenta i nuovi Watch, iPad, One e iOS 14 - GiaPettinelli : Apple lancia i nuovi Watch e iPad, spinge su servizi - Hi-tech - ANSA - _MMN_ : Apple Watch sempre più importante per l’Healthcare. con saturimetro e un quadrante dedicato agli operatori sanitari… -