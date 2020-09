Ancona, maxi-incendio al porto: «Chiuse tutte le scuole e i parchi, evitate spostamenti». Ipotesi corto circuito (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ad Ancona a causa di un incendio di vaste proporzioni nella zona del porto. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'incendio ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ada causa di undi vaste proporzioni nella zona del. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'ha...

MediasetTgcom24 : Maxi rogo al porto di Ancona, Comune: scuole e parchi chiusi #ancona - dukana2 : RT @serebellardinel: #Ancona in fiamme,ma per fortuna nessun morto e ferito!!!Raffica di esplosioni, poi le fiamme altissime: maxi incendio… - Andrea_Olivieri : RT @CronacheMc: ROGO - Le fiamme sono divampate attorno a mezzanotte e mezza all’altezza di via Mattei, sarebbero partite da uno stabilimen… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ancona, maxi-incendio al porto: «Chiuse tutte le scuole e i parchi, evitate spostamenti». Ipotesi corto circuito https:… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ancona, maxi-incendio al porto: «Chiuse tutte le scuole e i parchi, evitate spostamenti». Ipotesi corto circuito https:… -