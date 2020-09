Amianto e acqua potabile | “Regione Puglia zero risposte” Contramianto

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 17 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Contr: Il rischio cancerogeno dell’indovrebbe trovare la massima attenzione istituzionale da parte della Regionespecie a Taranto in relazione agli effetti moltiplicatori per cancro in una popolazione , quella tarantina, già esposta a un mix di cancerogeni ed inquinanti industriali con eccessi di tumori come accertati anche in recenti studi. Le fibre didisperse inpotrebbero essere dannose per la salute costituendo un possibile rischio tumorale che andrebbe monitorato precauzionalmente a difesa della popolazione anche in relazione alle centinaia di chilometri di tubazioni in eternit che ancora oggi costituiscono una parte delle condotte dell’Acquedotto pugliese. ...