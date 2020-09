Amadeus: “non mi sono pentito”, la rinascita e la sua speranza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il noto ed amato conduttore Amadeus è pronto a tornare in tutti i salotti degli italiani, e parla di un evento importante, promettendo rinascita e normalità Amadeus (fonte foto: GettyImages)Personaggio noto ed amatissimo del pubblico, sono in tantissimi a seguire con interesse e passione le vicende che riguardano Amadeus anche su Instagram, partecipando, per quanto a distanza, alla sua vita condivisa con la splendida moglie Giovanna Civitillo: il presentatore parla di Sanremo, rilasciando un’intervista importante a Oggi. Proprio riguardo il più amato Festival della canzone italiana, da più parti si fa largo l’incertezza per la prossima edizione, a causa del Covid e di tutto quanto consegue, soprattutto il distanziamento sociale. Ma il conduttore ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il noto ed amato conduttoreè pronto a tornare in tutti i salotti degli italiani, e parla di un evento importante, promettendoe normalità(fonte foto: GettyImages)Personaggio noto ed amatissimo del pubblico,in tantissimi a seguire con interesse e passione le vicende che riguardanoanche su Instagram, partecipando, per quanto a distanza, alla sua vita condivisa con la splendida moglie Giovanna Civitillo: il presentatore parla di Sanremo, rilasciando un’intervista importante a Oggi. Proprio riguardo il più amato Festival della canzone italiana, da più parti si fa largo l’incertezza per la prossima edizione, a causa del Covid e di tutto quanto consegue, soprattutto il distanziamento sociale. Ma il conduttore ...

belfiore_ale : Sanremo 2021? Si farà??...Non si fara’??... Ma parliamone lo stesso e soprattutto della fondamentale presenza femmin… - belfiore_ale : Sanremo 2021? Si farà??...Non si fara’??... Ma parliamone lo stesso e soprattutto della fondamentale presenza femmin… - fiorellinas : @Raiuno In attesa di tempi migliori, aspettando Sanremo , perché non realizzare uno show in prima serata con… - mikela986 : @dicartacieoIo Entusiaste o no con un cd da far uscire dopo una lunga pausa e un tour da promuovere è quasi scontat… - marzia75 : @Bolero52111253 Che figata, a meno che non sei Amadeus o qualcuno che lavora nel comparto discografico, vuol dire,… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus “non Georges Brassens, il gorilla e l'antidoto a Sanremo Pangea.news