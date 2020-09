Un grande sforzo e l’unità necessaria

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 15 settembre 2020) La riapertura delle scuole dopo il lockdown è il più eloquente segno di unodi convivenza con il virus tuttora tra noi per ripristinare un grado accettabile di vita normale. Il carattere strategico dell’infrastruttura scolastica in questo senso è evidente: essa mette in moto milioni di persone che insieme restituiscono così linfa alla dinamica sociale, culturale, economica del Paese. In questo senso, provvedere alla ripresa delle lezioni è una sfida veramente impegnativa per il governo del Paese: il presidente del Consiglio Conte, la ministra Azzolina, il commissario Arcuri, in collaborazione con le Regioni, hanno dovuto assicurare un insieme imponente di misure, strutture, risorse come raramente è stato richiesto in passato. Ricordava Arcuri che in Italia si producono ogni anno circa 200 mila banchi scolastici, e ...