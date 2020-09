Un concorrente del GF Vip 5 attaccato sui social: “Di una falsità e cattiveria allucinante” (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 ha avuto inizio la quinta edizione del Grande Fratello Vip e già sono volate le prime parolacce da parte di Patrizia De Blanck. Lei avrebbe litigato con Tommaso Zorzi perché, tempo prima, lui l’avrebbe definita una nobile decaduta. Ma non è finita qui, perché tra i siparietti sicuramente più stravaganti c’è stato anche quello di Flavia Vento che ha intonato il canto da sirena con indosso la coda di pesce. Anche dall’esterno, però, arrivano duri attacchi a un concorrente del GF Vip 5. Durante la fine della prima puntata, infatti, su Twitter sono stati pubblicati dei post contro una delle celebrità all’interno della Casa. A postare è stato Gian Maria Sainato, conosciuto per aver preso parte al reality #Riccanza qualche tempo fa. Qui di seguito, quindi, le sue ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 ha avuto inizio la quinta edizione del Grande Fratello Vip e già sono volate le prime parolacce da parte di Patrizia De Blanck. Lei avrebbe litigato con Tommaso Zorzi perché, tempo prima, lui l’avrebbe definita una nobile decaduta. Ma non è finita qui, perché tra i siparietti sicuramente più stravaganti c’è stato anche quello di Flavia Vento che ha intonato il canto da sirena con indosso la coda di pesce. Anche dall’esterno, però, arrivano duri attacchi a undel GF Vip 5. Durante la fine della prima puntata, infatti, su Twitter sono stati pubblicati dei post contro una delle celebrità all’interno della Casa. A postare è stato Gian Maria Sainato, conosciuto per aver preso parte al reality #Riccanza qualche tempo fa. Qui di seguito, quindi, le sue ...

