Le Tagliatelle funghi asparagi e piselli sono una ricetta veramente strepitosa. Un piatto saporito, ma delicato, facile e comodo da preparare e soprattutto veramente appetitoso. Se volete lasciare tutti a bocca aperta preparate questo semplice primo, vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di pasta100 g di piselli surgelati200 g di funghi misti surgelati100 g di asparagi surgelati1 tazzina di vino bianco150 ml di panna ai funghi o normaleSale fino q.b.Olio evo q.b.Pepe nero macinato q.b.1 spicchietto d'aglio1/2 cipolla mediaPer preparare le Tagliatelle funghi asparagi e piselli iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la pasta non appena l'acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo tagliate la cipolla, il prezzemolo ed uno spicchio di aglio, oppure lasciate lo spicchio di ...

PESARO – Con l’autunno alle porte riparte la 37^ edizione dei Week End Gastronomici di Confcommercio alla scoperta di gusti e località dell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e dei 12 Comun ...

Grande festa per la cuoca Maria,

Chi non ricorda il ristorante “Del Cacciatore” di Muccia, che un tempo era ritrovo dei buongustai di Marche e Umbria, ma che è rimasto chiuso dal 2016 per i danni provocati dal sisma? Era un locale st ...

“Tagliatelle ai funghi”: le tagliatelle rappresentano la concezione del tempo dei Napoletani

Ma in modo diverso dai vermicelli. La complessa concezione del tempo nella “filosofia napoletana dei maccheroni” (Leopardi, Marinetti, Artieri) e il valore simbolico dei vermicelli “arravogliati” into ...

