Serie C, bufera Trapani: impossibile rispettare il protocollo anti Covid-19, la squadra non si allena e torna a casa (Di martedì 15 settembre 2020) Trapani nella bufera. Una situazione societaria davvero critica, per adottare un eufemismo, quella in cui versa il club granata.Stamane i calciatori si sono trovati a gestire l'ennesima situazione paradossale, seppur convocati dalla società siciliana per svolgere la prima delle due sedute tattiche di lavoro in programma, i giocatori granata sono stati costretti a tornare a casa. Non vi erano infatti le condizioni basilari per il rispetto del protocollo sanitario anti Covid 19 previsto dalla Figc e la squadra è stata sostanzialmente impossibilitata ad allenarsi. Come riportato dal sito Trapanigranata.it, tutte le squadre del comprensorio trapanese hanno già iniziato la propria attività ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020)nella. Una situazione societaria davvero critica, per adottare un eufemismo, quella in cui versa il club granata.Stamane i calciatori si sono trovati a gestire l'ennesima situazione paradossale, seppur convocati dalla società siciliana per svolgere la prima delle due sedute tattiche di lavoro in programma, i giocatori granata sono stati costretti are a. Non vi erano infatti le condizioni basilari per il rispetto delsanitario19 previsto dalla Figc e laè stata sostanzialmente impossibilitata adrsi. Come riportato dal sitogranata.it, tutte le squadre del comprensorio trapanese hanno già iniziato la propria attività ...

zazoomblog : Serie C bufera Trapani: impossibile rispettare il protocollo anti Covid-19 la squadra non si allena e torna a casa… - Mediagol : #SerieC, bufera #Trapani: impossibile rispettare il protocollo anti Covid-19, la squadra non si allena e torna a ca… - Mediagol : #SerieC, bufera #Trapani: impossibile rispettare il protocollo anti Covid-19, la squadra non si allena e torna a ca… - zazoomblog : Notizie del giorno – La foto hot della compagna dell’ex Serie A bufera tra ex arbitri il ritiro prematuro del calci… - infoitcultura : Daydreamer cancellato, bufera sui social: i fans della serie si scatenano -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bufera Daydreamer cancellato, bufera sui social: i fans della serie si scatenano Yeslife Bufera Neymar dopo il colpo a Gonzalez in PSG-Marsiglia: il brasiliano rischia una maxi stangata

Il numero 10 del PSG rischia una lunga squalifica dopo il colpo rifilato a Gonzalez del Marsiglia, reo di avergli rivolto insulti razzisti domenica sera.

Al Bano Carrisi nella bufera: "Con 1470 euro di pensione non arrivo a fine mese"

Le dichiarazioni di Al Bano Carrisi degli ultimi giorni hanno fatto molto scalpore. Il noto cantante ha infatti detto che avrebbe serie difficoltà economiche con la sua misera (si fa per dire) pension ...

Il post choc: "Salvini appeso". È bufera sul candidato del Pd

Non bastavano insulti, fischi e strattoni. Dopo gli eventi dei giorni scorsi, nelle ultime ore il leader della Lega, Matteo Salvini, è finito nuovamente nel mirino. E questa volta, a dedicargli un pos ...

Il numero 10 del PSG rischia una lunga squalifica dopo il colpo rifilato a Gonzalez del Marsiglia, reo di avergli rivolto insulti razzisti domenica sera.Le dichiarazioni di Al Bano Carrisi degli ultimi giorni hanno fatto molto scalpore. Il noto cantante ha infatti detto che avrebbe serie difficoltà economiche con la sua misera (si fa per dire) pension ...Non bastavano insulti, fischi e strattoni. Dopo gli eventi dei giorni scorsi, nelle ultime ore il leader della Lega, Matteo Salvini, è finito nuovamente nel mirino. E questa volta, a dedicargli un pos ...