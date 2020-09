R.Mussolini-Fdi: consiglio comunale chiuso perchè Cinque Stelle in crisi (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “Le scuole sono state riaperte, i mezzi di trasporto viaggiano al completo, la ZTL e’ stata ripristinata, le principali istituzioni- Senato, Camera e Regione Lazio su tutti- lavorano in presenza. La Raggi, pero’, rimane a casa. La Sindaca esce, si muove, fa le cose che tutti i cittadini fanno, ma il Campidoglio rimane chiuso, cosi’ come vuoti sono i tanti consigli municipali. Eppure ai dipendenti, gia’ da tempo, e’ stato imposto il rientro in presenza almeno tre giorni la settimana.” “Insomma gli unici dispensati da ogni provvedimento di normalizzazione sono i grillini. E’ evidente che dietro questo imbarazzante black-out istituzionale si nasconde la crisi di una maggioranza che, ad oggi, potrebbe non avere i numeri per affrontare questo ultimo scorcio di amministrazione. Il governo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “Le scuole sono state riaperte, i mezzi di trasporto viaggiano al completo, la ZTL e’ stata ripristinata, le principali istituzioni- Senato, Camera e Regione Lazio su tutti- lavorano in presenza. La Raggi, pero’, rimane a casa. La Sindaca esce, si muove, fa le cose che tutti i cittadini fanno, ma il Campidoglio rimane, cosi’ come vuoti sono i tanti consigli municipali. Eppure ai dipendenti, gia’ da tempo, e’ stato imposto il rientro in presenza almeno tre giorni la settimana.” “Insomma gli unici dispensati da ogni provvedimento di normalizzazione sono i grillini. E’ evidente che dietro questo imbarazzante black-out istituzionale si nasconde ladi una maggioranza che, ad oggi, potrebbe non avere i numeri per affrontare questo ultimo scorcio di amministrazione. Il governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mussolini Fdi R.Mussolini-Fdi: consiglio comunale chiuso perchè Cinque Stelle in crisi RomaDailyNews Chiara Ferragni criticata su Colleferro: “La cultura fascista non c’entra. I Bianchi ascoltavano Fedez”

Critiche da destra a Chiara Ferragni per il post sull’omicidio di Willy a Colleferro: “La cultura fascista non c’entra. I Bianchi ascoltavano Fedez” Non potevano non scatenare un diluvio di commenti ...

Roma, ok Assemblea a mozione Fdi contro stazione radio Cerquette

Roma, 8 set. (askanews) - Ok unanime dell'Assemblea capitolina a una mozione presentata da Fdi che impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi e la sua Giunta a "verificare il procedimento di sospension ...

Riapertura Nidi, Rocca (FdI): “Preoccupazioni da parte degli operatori”

Riaprono gli asili nido della Capitale” e gli operatori sono molto preoccupati, poiché dal Campidoglio non è ancora arrivato tutto il dovuto per far fronte alla situazione e per poter operare in sicur ...

