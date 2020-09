PS5: 4 milioni in meno di unità prodotte in questa prima fase? (Di martedì 15 settembre 2020) Un rapporto ha fornito interessanti presunti dettagli sulle unità previste e prodotte di PS5. Tutti i dettagli in quest’articolo Domani alle ore 22:00 andrà in onda il nuovo showcase di Sony su PS5. Le probabilità, così come le speranze, di venire (finalmente) a conoscenza di una data di lancio e un prezzo per la console di prossima generazione del colosso giapponese, sono alte. Dietro le quinte, tuttavia, le cose sembrerebbero non troppo rosee per Sony. Quest’ultima, infatti, ha tagliato di 4 milioni il numero delle unità di PS5 prodotte in questa prima fase. Ecco perché. Ecco perché le unità prodotte previste di PS5 sono passate da 15 a 11 milioni In un recente rapporto di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 settembre 2020) Un rapporto ha fornito interessanti presunti dettagli sulle unità previste edi PS5. Tutti i dettagli in quest’articolo Domani alle ore 22:00 andrà in onda il nuovo showcase di Sony su PS5. Le probabilità, così come le speranze, di venire (finalmente) a conoscenza di una data di lancio e un prezzo per la console di prossima generazione del colosso giapponese, sono alte. Dietro le quinte, tuttavia, le cose sembrerebbero non troppo rosee per Sony. Quest’ultima, infatti, ha tagliato di 4il numero delle unità di PS5in. Ecco perché. Ecco perché le unitàpreviste di PS5 sono passate da 15 a 11In un recente rapporto di ...

