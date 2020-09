"Per colpa di Renzi, Zingaretti e Conte a casa". Fonti certe, tsunami sul centrosinistra: Caporetto elettorale senza precedenti? (Di martedì 15 settembre 2020) "Se il Pd perde la Toscana, Zingaretti va a casa. Assolutamente". Carlo De Benedetti, a Otto e mezzo, delinea uno scenario devastante per il centrosinistra e per il governo. E la colpa è di Matteo Renzi. "La Toscana è governata dalla sinistra dal 1948, sarebbe una sconfitta clamorosa". "Il candidato Giani - puntualizza l'Ingegnere - è un Renziano che ha un modesto appeal a Firenze, ma fuori da Firenze zero. L'ha voluto Renzi, così come Scalfarotto in Puglia, per togliere qualche voto a Michele Emiliano. Io non faccio una previsione, il mio è uno scenario: se perdono in Toscana e in Puglia - chiede a Lilli Gruber -, lei pensa che il governo stia su? Ma neanche un attimo...". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) "Se il Pd perde la Toscana,va a. Assolutamente". Carlo De Benedetti, a Otto e mezzo, delinea uno scenario devastante per ile per il governo. E laè di Matteo. "La Toscana è governata dalla sinistra dal 1948, sarebbe una sconfitta clamorosa". "Il candidato Giani - puntualizza l'Ingegnere - è unano che ha un modesto appeal a Firenze, ma fuori da Firenze zero. L'ha voluto, così come Scalfarotto in Puglia, per togliere qualche voto a Michele Emiliano. Io non faccio una previsione, il mio è uno scenario: se perdono in Toscana e in Puglia - chiede a Lilli Gruber -, lei pensa che il governo stia su? Ma neanche un attimo...".

LegaSalvini : Quattro criminali a Colleferro picchiano fino alla morte un ragazzo innocente, mentre un altro a Caivano uccide la… - LFerraraM5S : Per @davidealgebris è colpa del #redditodicittadinanza istituito solo l'anno scorso???????. Toglietegli @Twitter e… - chetempochefa : “Quando fummo arrestati per la colpa di esser nati, mio padre mi disse: ti chiedo scusa di averti messa al mondo. I… - LauraGio_75 : RT @Gio_Eh_niente: @GiorgiaMeloni Sig.ra Giorgia, se i tempi del M5S, per assumersi le proprie responsabilità, sono come quelli assunti all… - FrancoBaldiniFB : RT @GiorgiaMeloni: Incredibile come il M5S scarichi sempre responsabilità su altri. Ora il caos sulla #scuola è colpa delle bolle di accomp… -

Ultime Notizie dalla rete : Per colpa L'aeroporto di Torino dimezza i passeggeri per colpa del covid, estate salva grazie ai viaggi verso Sud Il Sole 24 ORE È guerra aperta tra Hamilton e la FIA che attacca: “Ci ha offeso”

La FIA non ha gradito certi commenti di Hamilton al termine del GP del Mugello a proposito dell’attribuzione delle colpe per gli incidenti a catena. Tutto è partito dalle accuse sollevate a Bottas, re ...

Elezioni, De Capitani al fianco di Ciresa: “Decoro, ordine e pulizia priorità di ogni sindaco”

LECCO – “Il consiglio che voglio dare a Peppino Ciresa quando sarà sindaco è semplice: dare priorità al decoro, l’ordine e la pulizia della città, dal centro ai rioni. Sono cose piccole, ma che i citt ...

Wasteland 3 sarà tradotto in italiano: "Preparati per l'inverno"

Attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook di inXile Entertainment apprendiamo che lo studio di sviluppo ha annunciato che Wasteland 3, il suo splendido GdR post-apocalittico, otterrà la traduzion ...

La FIA non ha gradito certi commenti di Hamilton al termine del GP del Mugello a proposito dell’attribuzione delle colpe per gli incidenti a catena. Tutto è partito dalle accuse sollevate a Bottas, re ...LECCO – “Il consiglio che voglio dare a Peppino Ciresa quando sarà sindaco è semplice: dare priorità al decoro, l’ordine e la pulizia della città, dal centro ai rioni. Sono cose piccole, ma che i citt ...Attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook di inXile Entertainment apprendiamo che lo studio di sviluppo ha annunciato che Wasteland 3, il suo splendido GdR post-apocalittico, otterrà la traduzion ...