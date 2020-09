Nuovo incendio a Beirut: in fiamme l’edificio progettato da Zaha Hadid. Le immagini (Di martedì 15 settembre 2020) Un Nuovo incendio si è propagato oggi nel centro di Beirut, in un edificio appena finito di costruire e realizzato dallo studio della celebre architetta irachena naturalizzata britannica, Zaha Hadid. Si tratta del terzo grande rogo dopo l’esplosione che ha devastato il porto, lo scorso 4 agosto, e quello avvenuto in un deposito di pneumatici. Le fiamme sono state spente dopo qualche ora. L'articolo Nuovo incendio a Beirut: in fiamme l’edificio progettato da Zaha Hadid. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Unsi è propagato oggi nel centro di, in un edificio appena finito di costruire e realizzato dallo studio della celebre architetta irachena naturalizzata britannica,. Si tratta del terzo grande rogo dopo l’esplosione che ha devastato il porto, lo scorso 4 agosto, e quello avvenuto in un deposito di pneumatici. Lesono state spente dopo qualche ora. L'articolo: inl’edificioda. Leproviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : Libano, nuovo incendio a Beirut devasta palazzo sul lungomare - Agenzia_Italia : Nuovo incendio a Beirut, a fuoco un edificio progettato da Zaha Hadid - Adnkronos : Nuovo incendio a #Beirut, in fiamme struttura firmata Hadid - tusciaweb : Nuovo incendio nel porto di Beirut, in fiamme l’edificio progettato da Zaha Hadid Beirut – Per la capitale del Lib… - ChiaraZn : RT @Agenzia_Italia: Nuovo incendio a Beirut, a fuoco un edificio progettato da Zaha Hadid -