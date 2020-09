Missione Janus: alla scoperta degli asteroidi binari (Di martedì 15 settembre 2020) La CU Boulder e la Lockheed Martin saranno protagonisti di una nuova Missione che avrà l'obiettivo di studiare gli asteroidi binari del nostro Sistema Solare. Il 3 settembre la NASA ha dato ufficialmente il via al progetto. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 15 settembre 2020) La CU Boulder e la Lockheed Martin saranno protagonisti di una nuovache avrà l'obiettivo di studiare glidel nostro Sistema Solare. Il 3 settembre la NASA ha dato ufficialmente il via al progetto.

SpaceJosh : RT @AstronautiCAST: Un'altra missione asteroidale, questa volta di #NASA, ha ricevuto il via libera per la progettazione finale. Le sonde #… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Un'altra missione asteroidale, questa volta di #NASA, ha ricevuto il via libera per la progettazione finale. Le sonde #… - datmnguyen : RT @AstronautiCAST: Un'altra missione asteroidale, questa volta di #NASA, ha ricevuto il via libera per la progettazione finale. Le sonde #… - monicaognitanto : RT @AstronautiCAST: Un'altra missione asteroidale, questa volta di #NASA, ha ricevuto il via libera per la progettazione finale. Le sonde #… - AstronautiCAST : Un'altra missione asteroidale, questa volta di #NASA, ha ricevuto il via libera per la progettazione finale. Le son… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione Janus Approvate le sonde gemelle Janus per l’esplorazione degli asteroidi binari AstronautiNEWS