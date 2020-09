Microsoft Launcher: aggiornate le icone e i font delle app [Beta] (Di marted√¨ 15 settembre 2020) Breve comunicato per informarvi che la variante Beta di Microsoft Launcher per Android si è aggiornata oggi rinnovando le icone e i font delle app. Changelog Aggiornato il design delle icone di alcune app e i font utilizzati dal Launcher. Migliorato il layout delle cartelle delle app e il supporto per le gesture. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoft Launcher (Beta) per smartphone e tablet Android è numerata 6.2.200803.90837 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store Leggi su windowsinsiders (Di marted√¨ 15 settembre 2020) Breve comunicato per informarvi che la variantediper Android si è aggiornata oggi rinnovando lee iapp. Changelog Aggiornato il designdi alcune app e iutilizzati dal. Migliorato il layoutcartelleapp e il supporto per le gesture. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di) per smartphone e tablet Android è numerata 6.2.200803.90837 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store

