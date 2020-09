Libero Teatro, venerdì si comincia con l’open day (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 18 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00 e sabato 19, dalle ore 15.00 alle 18.00, a Benevento, presso la sede del Cesvolab Irpinia – Sannio, sito in Viale Antonio Mellusi, 68, si terrà l’open day del laboratorio Libero Teatro. L’incontro di venerdì sarà dedicato agli adulti e quello di sabato a bambini e ragazzi, nel rispetto di tutte le misure anti-covid. Un’occasione per conoscere in maniera dettagliata il programma didattico e avere tutte le informazioni per affrontare il nuovo anno accademico. Un’opportunità per comprendere che il Teatro non è per pochi se si adoperano bene gli strumenti fondamentali che ogni natura umana possiede: cuore – corpo – mente. Fare Teatro è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 18 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00 e sabato 19, dalle ore 15.00 alle 18.00, a Benevento, presso la sede del Cesvolab Irpinia – Sannio, sito in Viale Antonio Mellusi, 68, si terrà l’open day del laboratorio. L’incontro di venerdì sarà dedicato agli adulti e quello di sabato a bambini e ragazzi, nel rispetto di tutte le misure anti-covid. Un’occasione per conoscere in maniera dettagliata il programma didattico e avere tutte le informazioni per affrontare il nuovo anno accademico. Un’opportunità per comprendere che ilnon è per pochi se si adoperano bene gli strumenti fondamentali che ogni natura umana possiede: cuore – corpo – mente. Fareè ...

I corsi si svolgono al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto da ottobre a maggio, con incontri settimanali, e prevedono attività varie che vanno anche oltre il teatro (disegno, scrit ...

ROMA (ITALPRESS) – A marzo l’esplosione della pandemia l’aveva bloccato, a distanza di sei mesi può finalmente aprirsi al pubblico la villa di Alberto Sordi il grande attore romano che aveva scelto le ...

Teatro Ascoli, dopo la pausa a causa dell’emergenza sanitaria, torna sabato 19 settembre la Rassegna Ascolinscena del Teatro PalaFolli con Bugie e tradimenti della Compagnia Li Freciute di Ascoli Pice ...

