Lavoro: Sala, 'sta cambiando radicalmente, Statuto ancora valido?' (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - "Se il Lavoro si sta trasformando in modo così radicale, il nostro Statuto dei lavoratori, che è del 1970, è ancora qualcosa su cui possiamo fare conto o bisogna rinnovarlo drasticamente?". Se lo chiede il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro sullo smartworking con Marco Bentivogli, promosso da Ricomincia con noi, il ciclo di eventi organizzati dal Pd Milano. Tornando sulla "infelice" frase pronunciata sullo smart working subito dopo il lockdown ("torniamo a lavorare", ndr), Sala ha spiegato che "da sindaco mi devo preoccupare quando vedo sbarrata una torre che può ospitare 2-3mila dipendenti". I consumi, ha detto, "sono in discesa e sarà così per un periodo abbastanza lungo: le aziende dovranno trovare il modo di ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - "Se ilsi sta trasformando in modo così radicale, il nostrodei lavoratori, che è del 1970, èqualcosa su cui possiamo fare conto o bisogna rinnovarlo drasticamente?". Se lo chiede il sindaco di Milano, Giuseppe, durante un incontro sullo smartworking con Marco Bentivogli, promosso da Ricomincia con noi, il ciclo di eventi organizzati dal Pd Milano. Tornando sulla "infelice" frase pronunciata sullo smart working subito dopo il lockdown ("torniamo a lavorare", ndr),ha spiegato che "da sindaco mi devo preoccupare quando vedo sbarrata una torre che può ospitare 2-3mila dipendenti". I consumi, ha detto, "sono in discesa e sarà così per un periodo abbastanza lungo: le aziende dovranno trovare il modo di ...

