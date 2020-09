La propaganda del Capitano entra in classe. Un numero WhatsApp per segnalare inefficienze in barba alla privacy (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre tutti, dalle istituzioni alle famiglie, stanno facendo la propria parte affinché l’anno scolastico, iniziato ieri per oltre 5 milioni e mezzo di studenti, possa svolgersi in sicurezza nonostante la complessità del momento e le inevitabili criticità, la propaganda salviniana non si ferma ed entra a gamba tesa con una discutibile iniziativa. È lo stesso leader Matteo Salvini, a presentarsi in diretta domenica sera su La7, nel corso di una puntata speciale de L’Aria che tira dedicata alla riapertura delle scuole, per mostrare un cartello con un numero WhatsApp “SOS scuola” messo a disposizione “di studenti, docenti e famiglie per segnalare problemi e difficoltà indicando nome, comune e nome della scuola”, come si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre tutti, dalle istituzioni alle famiglie, stanno facendo la propria parte affinché l’anno scolastico, iniziato ieri per oltre 5 milioni e mezzo di studenti, possa svolgersi in sicurezza nonostante la complessità del momento e le inevitabili criticità, lasalviniana non si ferma eda gamba tesa con una discutibile iniziativa. È lo stesso leader Matteo Salvini, a presentarsi in diretta domenica sera su La7, nel corso di una puntata speciale de L’Aria che tira dedicatariapertura delle scuole, per mostrare un cartello con un“SOS scuola” messo a disposizione “di studenti, docenti e famiglie perproblemi e difficoltà indicando nome, comune e nome della scuola”, come si ...

CarloCalenda : Siete gonzi. Questi si arpionano alle poltrone, combinano un casino dopo l’altro, si rimangiano ogni promessa e voi… - LegaSalvini : ?? CORONAVIRUS, SOLINAS: 'DA BOCCIA MISTIFICAZIONI INACCETTABILI DEGNE DEL MINISTRO DELLA PROPAGANDA DI UN GOVERNO N… - Mov5Stelle : Chi fa propaganda per il No crede di colpire il MoVimento 5 Stelle ma in realtà si sta opponendo al futuro del Paes… - info_cilento : RT @mgabrielladavid: Prendi una foto Manipolala Produci fakenews Vai di Propaganda Metodo di lavoro de #laPeggiore_DESTRA_diSempre RIC… - Lgiova66 : RT @LGmarangon: La propaganda del #laPeggiore_DESTRA_diSempre non si fa scrupoli a calpestare i sentimenti di genitori e figli solo per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : propaganda del La propaganda del Capitano entra in classe. Un numero WhatsApp per segnalare inefficienze in barba alla privacy LA NOTIZIA Protesta studenti su tetto ufficio regionale a Milano

"Oggi la campanella suona annunciando un disastro che poteva e doveva essere evitato: nonostante la propaganda del governo le scuole riaprono senza insegnanti e personale ata", spiegano i manifestanti ...

Amadeus, fuga romantica (e compleanno) con la moglie Giovanna Civitillo... prima del grande rientro in tv

Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione ... Trattare argomenti ritenuti non idonei allo spirito del servizio, contrari al buon gusto o comunque in grado di offendere la sensibilità ...

Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

"Oggi la campanella suona annunciando un disastro che poteva e doveva essere evitato: nonostante la propaganda del governo le scuole riaprono senza insegnanti e personale ata", spiegano i manifestanti ...Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione ... Trattare argomenti ritenuti non idonei allo spirito del servizio, contrari al buon gusto o comunque in grado di offendere la sensibilità ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...