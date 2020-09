Il traffico aereo contribuisce al 3,5% del riscaldamento globale (Di martedì 15 settembre 2020) Il dato emerge da una nuova ricerca condotta dalla Manchester Metropolitan University e dal German Aerospace Center (DLR). Prima di addentrarci nell’argomento, è bene ricordarsi che la scorsa primavera il COVID-19 determinò un crollo del 90% del traffico aereo. Ciò, insieme alla paralisi quasi totale delle attività antropiche in vaste zone del pianeta, contribuì a un temporaneo miglioramento delle condizioni ambientali. E’ interessante evidenziare come un terzo dell’impatto climatico del trasporto aereo sia dovuto alle emissioni di anidride di carbonio e due terzi da elementi diversi dal biossido di carbonio, come ad esempio le scie di condensazione. A tutto ciò si deve aggiungere il contributo di altre emissioni dovute all’attività antropica come ad esempio ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Il dato emerge da una nuova ricerca condotta dalla Manchester Metropolitan University e dal German Aerospace Center (DLR). Prima di addentrarci nell’argomento, è bene ricordarsi che la scorsa primavera il COVID-19 determinò un crollo del 90% del. Ciò, insieme alla paralisi quasi totale delle attività antropiche in vaste zone del pianeta, contribuì a un temporaneo miglioramento delle condizioni ambientali. E’ interessante evidenziare come un terzo dell’impatto climatico del trasportosia dovuto alle emissioni di anidride di carbonio e due terzi da elementi diversi dal biossido di carbonio, come ad esempio le scie di condensazione. A tutto ciò si deve aggiungere il contributo di altre emissioni dovute all’attività antropica come ad esempio ...

ttgitalia : Arrivano le previsioni sul traffico aereo in #Europa Europa. E i numeri non sono incoraggianti - DrCool68 : @LaStampaTV @LaStampa Evidentemente rilevata con un app che utilizza il GPS collegato al traffico dati. Ricordo che… - gvitoli : @PPicerni @pengueraffaele Mi risulta esistere l'aeroporto di Napoli. Perché un doppione a Salerno? Adesso poi, col… - Claudio25463850 : Forza ragazzi mandiamo a casa un po' di inutili poltronisti furbacchioni ed anche parassiti,poi speriamo anche in u… - irizzolo : @stocazzzzzo Troppo traffico ferroviario e aereo visto che quell’isoletta e’ sul sentiero di discesa all’aeroporto di Venezia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : traffico aereo Il traffico aereo contribuisce al 3,5% del riscaldamento globale Meteo Giornale Enav, al top della classifica per le pari opportunità

(Teleborsa) - L'ENAV è una delle migliori aziende in cui le donne possono lavorare, una qualifica spesso difficile da raggiungere nel settore del trasporto aereo. Un riconoscimento che è stato assegna ...

Il traffico aereo contribuisce al 3,5% del riscaldamento globale

Il dato emerge da una nuova ricerca condotta dalla Manchester Metropolitan University e dal German Aerospace Center (DLR). Prima di addentrarci nell’argomento, è bene ricordarsi che la scorsa primaver ...

Business news: Brasile, traffico passeggeri Azul aumenta del 26,4 per cento ad agosto

Brasilia, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il traffico passeggeri della compagnia aerea brasiliana Azul è aumentato del 26,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio mostrando una lenta ripresa dopo che ...

(Teleborsa) - L'ENAV è una delle migliori aziende in cui le donne possono lavorare, una qualifica spesso difficile da raggiungere nel settore del trasporto aereo. Un riconoscimento che è stato assegna ...Il dato emerge da una nuova ricerca condotta dalla Manchester Metropolitan University e dal German Aerospace Center (DLR). Prima di addentrarci nell’argomento, è bene ricordarsi che la scorsa primaver ...Brasilia, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il traffico passeggeri della compagnia aerea brasiliana Azul è aumentato del 26,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio mostrando una lenta ripresa dopo che ...