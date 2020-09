GF Vip | disastro a inizio puntata Pupo la spara grossa | Alfonso Signorini lo zittisce in diretta

(Di martedì 15 settembre 2020)conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Storie di vita e grandi emozioni con gli inquilini vip della celebre casa di Cinecittà. La primadel reality show è andata in onda lunedì 14 settembre ma non ha convinto i telespettatori. Nella gara degli ascolti, infatti, ha vinto la replica del ”Commissario Montalbano” andata in onda su Rai Uno. Quella di ieri è stata la primameno seguita del Grande Fratello vip, arrivato alla quinta edizione: 2.833.000 telespettatori, pari al 18,99% di share contro i 3.700.000 telespettatori pari al 19,06% di share della fiction ispirata ai racconti di Camilleri. Il debutto di un anno fa, invece, aveva ottenuto il 20,15% di share e 3.405.000 telespettatori.Lunedì 14 settembre hanno fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip disastro

Occhio a Pupo, protagonista di una gaffe imbarazzante alla prima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Gaffe che riguarda il conduttore, il padrone di casa, Alfonso ...