Di Maio e Spadafora in visita a Giugliano: gli appuntamenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Giugliano (Na) – C'è fermento a Giugliano dove sono attesi, in due diversi appuntamenti, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Domani, mercoledì 16 settembre alle ore 17:00 presso il centro sportivo comunale Liternum (struttura adiacente al 4° Circolo Didattico in Via Ripuaria 12), il ministro Spadafora visiterà la struttura ormai in disuso e lasciata all'incuria. Subito dopo vi sarà la visita al Centro Sportivo Buddha Village, dove sono previste alcune esibizioni sportive nell'ambito delle arti marziali. Durante l'incontro il ministro dello Sport racconterà cosa ha predisposto il Governo per il mondo dello sport attraverso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Maio Spadafora Di Maio e Spadafora in visita a Giugliano: gli appuntamenti anteprima24.it Cancelleri e Spadafora: “A Pomigliano nuovi collegamenti viari e fondi per le associazioni”

Prosegue l’abbraccio del governo alla città di Pomigliano. Qui domenica sera e ieri mattina si sono avvicendati due importanti esponenti dell’esecutivo diretto da Giuseppe Conte e cioè Giancarlo Cance ...

De Luca, il “sovranista campano” che punta a sfilare voti a Di Maio

DALL’INVIATO A NAPOLI. Eccolo, lassù sul palco dell’Hotel Continental, pronto per l’ennesimo, spumeggiante show: stavolta chi sfotterà? E invece Vincenzo De Luca è così sicuro di sé che mentre sta per ...

Per i ministri giallorossi le umili origini fanno curriculum

Francesco Maria Del Vigo - Ven, 11/09/2020 - 17:00 Non sapendo più come autoelogiarsi - per evidente assenza di meriti - adesso gli esponenti del governo giallorosso si giocano la carta dei familiari.

