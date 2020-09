sportli26181512 : Crotone, ufficiale: preso Dragus dallo Standard Liegi: L'attaccante arriva in rossoblù a titolo temporaneo con opzi… - Noovyis : (Ora è ufficiale: Dragus è del Crotone) Playhitmusic - - zazoomblog : Ufficiale: Dragus è del Crotone - #Ufficiale: #Dragus #Crotone - TMit_news : Crotone: ufficiale l'arrivo di Dragus, è l'acquisto numero sette - SCalciomercato : ? UFFICIALE: Il #Crotone non si ferma e annuncia un nuovo acquisto, Denis #Dragus, attaccante centrale romeno di 21… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone ufficiale

CROTONE - Il Crotone, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito dallo Standard Liegi, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle presta ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il mercato del Napoli passa per il futuro di Koulibaly, in difesa c’è in bilico anche Maksimovic che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Il difensor ...Di giorno distaccato alla segreteria di Palazzo Chigi, di notte attaccabrighe. Un finanziere di casa nella sede del governo l'altra sera è finito in manette a Roma per aver preso a morsi, calci e pugn ...