Crescono i nuovi casi ma anche i tamponi In calo i decessi

AGI - In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. In calo i decessi, 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni che fanno segnare più casi sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139) e Campania (136). Nessuna regione a zero contagi, ne segnalano 1 il Molise, 3 la Valle d'Aosta e 4 la Calabria. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 289.990. Registrano decessi nelle 24 ore Lombardia (2), Veneto (2), Lazio (2), Emilia Romagna (1), Toscana (1) e Puglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Crescono nuovi Coronavirus: in Granda zero nuovi guariti e decessi ma crescono i positivi LaVoceDiAlba.it Coronavirus, aumentano i tamponi e crescono i positivi

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.229. I decessi arrivano a 9, mentre i ricoverati sono 100 in più. A fare il balzo in avanti più grande è la Liguria ROMA. Risalgono da 45 mila a 80 mila i ta ...

Coronavirus: in Granda zero nuovi guariti e decessi ma crescono i positivi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.226(+ 14rispetto a ...

Coronavirus, il bollettino del 15 settembre: in Sicilia 77 nuovi casi, contagi in crescita in Italia

Settantasette nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati è di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i c ...

