Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di un centrocampista (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus, secondo le indiscrezioni di Calciomercato dalla Spagna, starebbe nuovamente pensando al centrocampista del Lione Houssem Aouar. Non solo un attaccante per la Juventus. I dirigenti della società bianconera non starebbero, difatti, sondando il terreno e trattando per acquistare un nuovo attaccante che vada a rimpolpare il reparto offensivo della rosa. Con la difesa … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) La, secondo le indiscrezioni didalla Spagna, starebbe nuovamente pensando aldel Lione Houssem Aouar. Non solo un attaccante per la. I dirigenti della società bianconera non starebbero, difatti, sondando il terreno e trattando per acquistare un nuovo attaccante che vada a rimpolpare il reparto offensivo della rosa. Con la difesa … L'articolo proviene da YesLife.it.

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… - ZebraDaTastiera : Quanto cazzo porta sfiga. #Suarez #calciomercato #Juventus - cheobravo : RT @TUTTOJUVE_COM: Tempi lunghi per il passaporto di Suarez. Il documento arriverebbe solo dopo la presentazione della lista Champions, per… -