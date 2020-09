Berlusconi dimesso | La prova più pericolosa della mia intera vita

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 15 settembre 2020) Pier Francesco Borgia Ancora 7 giorni di isolamento ad Arcore. I medici del S. Raffaele: "È in perfetta forma" Volto rilassato, sguardo aperto. La cautela dei movimenti e la profonditàvoce nel ringraziare chi lo ha aiutato in un momento tanto cruciale. Silvioieri è uscito, dopo undici giorni di ricovero, dall'ospedale San Raffaele. Poco prima di mezzogiorno si è presentato davanti al capannello di cronisti e fotografi che lo attendevano all'uscita per una sorta di conferenza stampa improvvisata. Al suo fianco il professor Alberto Zangrillo, la sua; severa e scrupolosa «guardia del corpo» durante il ricovero e l'isolamento ospedaliero. Prima di fare ritorno a Villa San Martino ad Arcore, il presidente azzurro ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno ...