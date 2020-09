All'asta una selezione di vini dell'Enoteca Pinchiorri, oltre 3 milioni il ricavato (Di martedì 15 settembre 2020) Firenze, 15 settembre 2020 - È stimato in 3,3 milioni di euro il ricavato della vendita all'asta di una selezione della grande cantina dell' Enoteca Pinchiorri di Firenze, battuta ieri a Londra da ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020) Firenze, 15 settembre 2020 - È stimato in 3,3di euro ila vendita all'di unaa grande cantinadi Firenze, battuta ieri a Londra da ...

Record per una singola bottiglia, i 51.000 euro per una magnum di Musigny 1990. Tra gli italiani, prezzi più alti per Masseto, Tignanello, Brunello di Biondi Santi, Barolo di Conterno e di Mascarello, ...

Firenze, 15 settembre 2020 - È stimato in 3,3 milioni di euro il ricavato della vendita all'asta di una selezione della grande cantina dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze, battuta ieri a Londra da Za ...

