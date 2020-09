A U&D Gemma accusa Sirius di andare ai festini, Tina sbotta contro la Galgani (Di martedì 15 settembre 2020) E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne, che anche stavolta è stata confezionata su Gemma e le vicende di Nicola Vivarelli. Le avventure della Galgani, e soprattutto le liti quotidiane con Tina, stanno ormai tenendo banco da molte puntate. Spazio quasi nullo, invece per il trono classico. Gemma esce con Paolo ma poi accusa Nicola di andare ai “festini” La puntata del 15 settembre di Uomini e Donne è iniziata con un duro sfogo della Galgani contro Tina, rea di offenderla di continuo, e Nicola Vivarelli. A quelle parole, la Cipollari si è scaldata come non mai contro la dama e l’ha accusata di essere falsa, di aver sempre criticato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne, che anche stavolta è stata confezionata sue le vicende di Nicola Vivarelli. Le avventure della, e soprattutto le liti quotidiane con, stanno ormai tenendo banco da molte puntate. Spazio quasi nullo, invece per il trono classico.esce con Paolo ma poiNicola diai “” La puntata del 15 settembre di Uomini e Donne è iniziata con un duro sfogo della, rea di offenderla di continuo, e Nicola Vivarelli. A quelle parole, la Cipollari si è scaldata come non maila dama e l’hata di essere falsa, di aver sempre criticato ...

Uomini e Donne, duro scontro tra Gemma e Nicola: Maria De Filippi riprende la Galgani e difende Sirius

A “Uomini e Donne” non ci si annoia mai e anche oggi, martedì 15 settembre, la puntata è stata ricca di scontri e battibecchi. L’entrata in studio di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivat ...

U&D: Gemma lascia Nicola per un altro e litiga con Tina Cipollari

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno interrotto bruscamente la loro frequentazione: durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 15 settembre 2020, la dama di Torino e il giovane mari ...

A "Uomini e Donne" non ci si annoia mai e anche oggi, martedì 15 settembre, la puntata è stata ricca di scontri e battibecchi. L'entrata in studio di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivat ...Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno interrotto bruscamente la loro frequentazione: durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 15 settembre 2020, la dama di Torino e il giovane mari ...