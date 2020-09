UeD | vista la mamma di Sophie Codegoni? Le scambiano per sorelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo i tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, Maria De Filippi ha presentato al pubblico di Uomini e Donnee Jessica Antonini. La prima nuova tronista ha 18 anni, la seconda 29 e sono molto diverse, fisicamente e anche per la storia che hanno alle spalle., in particolare, ha subito attirato attenzione. E critiche feroci. I fan del programma si sono subito scagliati contro di lei e sui social hanno commentato senza pietà l’aspetto fisico di questa ragazza che secondo molti ha già ceduto ai ritocchini. Poi il giallo dell’età. La conduttrice l’ha introdotta come “la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne”, ma ora sempre in rete è sorto il dubbio che non abbia davvero 18 anni. (Continua dopo la foto) Tutto è nato dal sito ...