Star Wars | Squadrons è protagonista di un corto davvero spettacolare

(Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi, Motive Studios ha pubblicato una clip inedita dedicata all'attesissimo, in uscita il 2 ottobre.Realizzato in collaborazione con Motive Studios, Lucasfilm e Industrial Light & Magic, "Hunted" è ambientato prima degli eventi narrati ine presenta ai videogiocatori uno dei più abili piloti con cui i giocatori potranno combattere nel gioco in single player. Le Forze Imperiali sono in ritirata dopo un attacco a sorpresa da parte della Nuova Repubblica al cantiere navale imperiale di Var-Shaa. Tuttavia, per Varko Gray, leader dello Titan Squadron, la battaglia è tutt'altro che finita; si ritrova come l'ultimo pilota TIE sul campo di battaglia, ricercato da un agguerrito X-Wing della Nuova Repubblica.Leggi altro...

StarWarsIT : Lucasfilm, @ILMVFX, @motivemontreal e @EAStarWars presentano #StarWarsSquadrons - 'Hunted'. Un cortometraggio Star… - Max_Ledroom : RT @distritoXR: EA publica un cortometraje de Star Wars: Squadrons junto a Lucasfilm #PC #PlayStationVR #StarWars #XR - vikientofu : Questa è una delle più belle di Star Wars comunque - Eurogamer_it : Star Wars: Squadrons, il nuovo video debutta su YouTube - 1964rebel : RT @StarWarsIT: Lucasfilm, @ILMVFX, @motivemontreal e @EAStarWars presentano #StarWarsSquadrons - 'Hunted'. Un cortometraggio Star Wars CG.… -

Squadrons, e siamo sicuri che tanti di voi non vedono l’ora di inforcare la cloche virtuale, che sia per affrontare altri piloti in carne d’ossa o per godersi la campagna singleplayer. Proprio per chi ...Electronic Arts ha presentato oggi un nuovo cortometraggio in CG per l’uscita di Star Wars: Squadrons in ottobre. Nel corto “Hunted” viviamo il gioco dalla prospettiva di un pilota TIE che viene lasci ...