Romina Power avrebbe tradito Al Bano. Carrisi: "Io non dimentico" (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia d'amore di Al Bano e Romina Power Al Bano e Romina Power sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. I due nonostante non stiano più insieme continuano a tenere alto il gossip e a far sognare i propri fan. Molti sperano che i due un giorno possano tornare assieme, felici e innamorati come un tempo. Come tutti sanno i problemi per l'ex coppia della felicità sono iniziati con la tragica scomparsa di Ylenia. La loro primogenita, ha fatto perdere le sue traccie nel gennaio del 94 e ancora oggi nessuno sa cosa le sia successo. Tante ipotesi, piste errate e sensi di colpa avvolgono la famiglia Carrisi che aspetta sempre la vedrità. Romina Power ...

