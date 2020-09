Rientro a scuola, la disputa sul banco a rotelle è avvilente (Di lunedì 14 settembre 2020) Un comitato di 18 esperti che da mesi affianca la ministra Azzolina per riaprire in sicurezza le scuole a settembre. L’intervento degli architetti Boeri e Fuksas agli Stati Generali lo scorso giugno per “far ripartire il Paese”: Fuksas la scuola neppure la menziona, Boeri invece la inserisce nei suoi cinque punti, dopo l’imprescindibile ”forestazione urbana” e l’indifferibile “rilancio dei borghi storici” vedendo per la scuola (solo) un futuro ‘come hub di comunità’. Lo spiegamento di personalità e intelligenze, che da mesi lavora alla formulazione di “idee e proposte per la scuola” per rispondere all’emergenza sanitaria in atto, ha avuto come risultato quello di generare un dibattito pubblico insaccato tra il banco unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Un comitato di 18 esperti che da mesi affianca la ministra Azzolina per riaprire in sicurezza le scuole a settembre. L’intervento degli architetti Boeri e Fuksas agli Stati Generali lo scorso giugno per “far ripartire il Paese”: Fuksas laneppure la menziona, Boeri invece la inserisce nei suoi cinque punti, dopo l’imprescindibile ”forestazione urbana” e l’indifferibile “rilancio dei borghi storici” vedendo per la(solo) un futuro ‘come hub di comunità’. Lo spiegamento di personalità e intelligenze, che da mesi lavora alla formulazione di “idee e proposte per la” per rispondere all’emergenza sanitaria in atto, ha avuto come risultato quello di generare un dibattito pubblico insaccato tra ilunico ...

