Ranking Atp: comanda Djokovic, ottavo Berrettini (Di lunedì 14 settembre 2020) Una sola minima variazione nella top ten mondiale (al numero 10) nel Ranking Atp successivo agli Us Open. In vetta c'è sempre Novak Djokovic, salito di nuovo sul trono dopo l'ottavo trionfo a Melbourne lo scorso gennaio. Per il 32enne serbo si tratta della 286esima settimana complessiva sul trono, ad eguagliare così Pete Sampras secondo nella speciale classifica all time (il leader è Roger Federer con 310 settimane al vertice).Sono 1010 ora i punti di vantaggio su Rafa Nadal, avvicinato sensibilmente dall'austriaco Dominic Thiem che con il primo trionfo Slam a New York consolida la terza posizione, davanti a Roger Federer (dopo il doppio intervento alginocchio destro lo svizzero ha dato appuntamento direttamente al 2021). Quinto è il russo Daniil Medvedev davanti al greco Stefanos Tsitsipas ed al tedesco ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 settembre 2020) Una sola minima variazione nella top ten mondiale (al numero 10) nelAtp successivo agli Us Open. In vetta c'è sempre Novak, salito di nuovo sul trono dopo l'trionfo a Melbourne lo scorso gennaio. Per il 32enne serbo si tratta della 286esima settimana complessiva sul trono, ad eguagliare così Pete Sampras secondo nella speciale classifica all time (il leader è Roger Federer con 310 settimane al vertice).Sono 1010 ora i punti di vantaggio su Rafa Nadal, avvicinato sensibilmente dall'austriaco Dominic Thiem che con il primo trionfo Slam a New York consolida la terza posizione, davanti a Roger Federer (dopo il doppio intervento alginocchio destro lo svizzero ha dato appuntamento direttamente al 2021). Quinto è il russo Daniil Medvedev davanti al greco Stefanos Tsitsipas ed al tedesco ...

