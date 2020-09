Pirlo, esame a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro. Ma non è l’unico… (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata una giornata di esami al Museo del Calcio di Coverciano, infatti tanti ex calciatori e allievi del Master si sono resi protagonisti di quello che è stato l'ultimo passo per poi prodigarsi nella nuova carriera da allenatore. Sotto l'attenta presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, il primo gruppo di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali per ottenere il patentino di allenatore Uefa Pro, ovvero l'atto finale del percorso didattico che dà l'accesso alle panchine dei club di Serie A e Serie B. Tra i candidati, è spiccata la presenza di Andrea Pirlo, già nominato allenatore della Juventus. Tra i corsisti presenti oggi a Coverciano figuravano anche ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata una giornata di esami al Museo del Calcio di, infatti tanti ex calciatori e allievi del Master si sono resi protagonisti di quello che è stato l'ultimo passo per poi prodigarsi nella nuova carriera da allenatore. Sotto l'attenta presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, il primo gruppo di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali perildi allenatorePro, ovvero l'atto finale del percorso didattico che dà l'accesso alle panchine dei club di Serie A e Serie B. Tra i candidati, è spiccata la presenza di Andrea, già nominato allenatore della Juventus. Tra i corsisti presenti oggi afiguravano anche ...

