Pensioni più flessibili: ci si potrà andare con 41 anni di contributi?

È questa la nuova ipotesi sulla quale il Governo sta ragionando sul tema delle Pensioni. Mercoledì ci sarà un nuovo incontro tra i ministri e i vertici delle sigle sindacali. Potrebbe essere quello decisivo. Il Governo pensa a una nuova ipotesi per riformare le Pensioni e la durata del periodo di lavoro prima di poterne …

