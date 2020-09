Paolini-Halep in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020 proporrà la disputa tra Simona Halep e Jasmine Paolini, la prima beneficiaria di un bye al primo turno e la seconda superiore ad Anastasija Sevastova. L’azzurra troverà di fronte un ostacolo incredibilmente complesso da superare, sebbene la sfida sia stimolante e possa tirar fuori il meglio del repertorio tecnico della toscana. Lo scontro andrà in scena mercoledì 16 settembre, con orario d’inizio da definire: copertura televisiva affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà un live testuale, aggiornamenti e approfondimenti sul match. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Il secondo turno degliBNL d’Italiaproporrà la disputa tra Simonae Jasmine, la prima beneficiaria di un bye al primo turno e la seconda superiore ad Anastasija Sevastova. L’azzurra troverà di fronte un ostacolo incredibilmente complesso da superare, sebbene la sfida sia stimolante e possa tirar fuori il meglio del repertorio tecnico della toscana. Lo scontro andrà in scena mercoledì 16 settembre, cond’inizio da definire: copertura televisiva affia SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà un live testuale, aggiornamenti e approfondimenti sul match.

TennisWorldit : Wta Roma - Yastremska 'si vendica' di Giorgi. Paolini vince e si regala Halep - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Evvai #Paolini batte #Sevastova 6-2 6-3” vittoria netta che la premia al ?? per ?? non è mai stata indietro”@lorenzofares… - Ubitennis : Internazionali d'Italia: belle vittorie per Sonego e Paolini. Ora per Jasmine c'è Halep - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Jaaaaaaaaas. Paolini domina Sevastova e conquista la prima vittoria in carriera a livello Premier: 62 63 a Sevastova in… - RaiSport : ?? #Tennis, #Internazionali: #Sonego e #Paolini avanzano al secondo turno Al secondo turno incontreranno rispettivam… -