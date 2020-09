Name That Tune, Enrico Papi ci racconta il programma al via dal 15 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Name That Tune, dal 15 settembre su TV8 Enrico Papi è pronto a riportare in tv il quiz musicale cult, ma in forma rinnovata. Gli ospiti delle puntate Dal 15 settembre, ogni martedì per cinque settimane alle ore 21.25, su TV8, Enrico Papi riporta in tv un programma storico per la tv italiana e per la sua carriera, ovvero Name That Tune – Indovina La Canzone, prodotto da Banijay Italia, con una formula rinnovata. Il format noto a tutti con Sarabanda sarà proposto in prima serata e sarà in versione vip (per ora?). Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi, tv, musica, ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 14 settembre 2020), dal 15su TV8è pronto a riportare in tv il quiz musicale cult, ma in forma rinnovata. Gli ospiti delle puntate Dal 15, ogni martedì per cinque settimane alle ore 21.25, su TV8,riporta in tv unstorico per la tv italiana e per la sua carriera, ovvero– Indovina La Canzone, prodotto da Banijay Italia, con una formula rinnovata. Il format noto a tutti con Sarabanda sarà proposto in prima serata e sarà in versione vip (per ora?). Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi, tv, musica, ...

fisco24_info : Enrico Papi, Name That Tune, sfida all'ultima nota: Tra squadre vip su Tv8 ogni martedì per indovinare la canzone - GenteVipNews : News tv : Cristiano Malgioglio su Tv8 con Enrico Papi a Name That Tune - Sarabandafans : Finalmente parte il nuovo game show musicale di Enrico Papi 'Name That Tune', il format originale da cui poi fu ide… - SkyTG24 : 'Name That Tune', Enrico Papi racconta il suo nuovo show su Tv8 - lasimona87 : @EnricoPapi2 un abbraccio con una mia foto... pronta a seguirti a name that tune ? e ovviamente a guess my age ? -