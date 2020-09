Montepremi Us Open 2020, Thiem trionfa: ecco quanto guadagna il vincitore (Di lunedì 14 settembre 2020) Dominic Thiem ha vinto gli Us Open maschili 2020 superando in finale Alexander Zverev. Si tratta del primo Slam per l’austriaco che rompe così l’egemonia dei big three. Appuntamento rimandato per il tedesco. Il prize money degli Us Open presentava oltre 50 mila euro per una semplice sconfitta al primo turno. Per la vittoria invece sono esattamente 3 milioni di dollari, ovvero 2.539.263 euro, il doppio del perdente in finale così come accaduto al femminile. IL Montepremi MASCHILE FINO ALLA FINALE Primo turno: 51.632 (10 punti) Secondo turno: 84.642 (70 punti) Terzo turno: 137.967 (130 punti) Ottavi di finale: 211.605 (240 punti) Quarti di finale: 359.729 (430 punti) Semifinali: 677.137 (780 punti) Finalista: 1.269.632 (1300 ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Dominicha vinto gli Usmaschilisuperando in finale Alexander Zverev. Si tratta del primo Slam per l’austriaco che rompe così l’egemonia dei big three. Appuntamento rimandato per il tedesco. Il prize money degli Uspresentava oltre 50 mila euro per una semplice sconfitta al primo turno. Per la vittoria invece sono esattamente 3 milioni di dollari, ovvero 2.539.263 euro, il doppio del perdente in finale così come accaduto al femminile. ILMASCHILE FINO ALLA FINALE Primo turno: 51.632 (10 punti) Secondo turno: 84.642 (70 punti) Terzo turno: 137.967 (130 punti) Ottavi di finale: 211.605 (240 punti) Quarti di finale: 359.729 (430 punti) Semifinali: 677.137 (780 punti) Finalista: 1.269.632 (1300 ...

Per questo US Open 2020 così speciale, Ubitennis ha voluto offrire a tutti i propri lettori e ascoltatori una novità che speriamo gradita: tutte le mattine i nostri Vanni Gibertini e Luca Baldissera m ...

Aveva dimostrato di essere particolarmente in palla già nei turni precedenti e in finale si è confermato il più forte. Il ravennate Michele Vianello, 19 anni, ha vinto il torneo nazionale Open del Ct ...

