Maurizio Cattelan | oltre lo scandalo

Ci sono artisti che vivono la loro arte, volenti o nolenti, come esperienza di vita totalizzante, una Gesamtkunstwerk da cui non possono sottrarsi, un destino creativo che li guida e li perseguita. Maurizio Cattelan è uno di questi. Cattelan crea, e ha creato, azioni artistiche ogni qualvolta si è cimentato in una qualsiasi attività anche lontanissima dalla produzione di un'opera: il suo (temporaneo?) addio al mondo dell'arte, il trasformarsi in editor di una rivista irriverente e sperimentale come Toilet Paper, il curare mostre italiane e internazionali come Manifesta a Berlino o Shit and Die a Torino, fino a dirigere un video a Shanghai per Gucci. Il nome Maurizio Cattelan è ormai scritto a caratteri cubitali nei libri di ...

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Cattelan Maurizio Cattelan protagonista del nuovo numero di GQ Italia Vanity Fair Italia Pittura lingua viva. Intervista a Daniele Innamorato

Viva, morta o X? 76esimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani ...

Poesia, Premio Pascoli a Maurizio Cucchi

Il poeta milanese Maurizio Cucchi (1945) riceve stasera alle 21, nel giardino di Casa Pascoli, il 18° Premio Pascoli per ...

