LIVE – Dinamo Sassari-Pesaro, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 14 settembre 2020) Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro in campo ad Olbia nell’ultima giornata del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1. I sardi attualmente in vetta al girone cercano un successo per staccare il pass che vale le Final Four di Bologna. I marchigiani cercheranno invece riscatto dopo la sconfitta del confronto d’andata. Palla a due alle ore 21.00 di lunedì 14 settembre, su Sportface potrete seguire il match LIVE. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Pesaro (ORE 21.00) Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Banco di Sardegnae Carpegna Prosciuttoin campo ad Olbia nell’ultima giornata del gruppo D delladi Serie A1. I sardi attualmente in vetta al girone cercano un successo per staccare il pass che vale le Final Four di Bologna. I marchigiani cercheranno invece riscatto dopo la sconfitta del confronto d’andata. Palla a due alle ore 21.00 di lunedì 14 settembre, su Sportface potrete seguire il match. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA(ORE 21.00)

infoitsport : LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari 76-99, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: un super Tillman trascina i sardi, ca… - LegaBasketA : Inizia l'ultimo quarto della sfida tra @VirtusRoma e @dinamo_sassari con i biancoblu avanti 50-82 ?? Match LIVE su… - ftg_soccer : GOAL! Dinamo-Auto in Moldova National Division Dinamo-Auto 5-0 Codru Lozova More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Dinamo-Auto in Moldova National Division Dinamo-Auto 2-0 Codru Lozova More live scores: - dinamo_sassari : RT @LegaBasketA: ?? Da oggi in vendita i biglietti per la @Eurosport_IT #F4Supercoppa 2020?? ?? Su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo LIVE – Dinamo Sassari-Pesaro, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari 22-35, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: sardi devastanti dall’arco, si presenta bene Beane

25-45 Tillman! Questa volta dal campo. 16.50 Anche per la Dinamo non sarà una stagione semplice, iniziata con il clamoroso divorzio da coach Pozzecco, sventato quando il tecnico ex Varese sembrava orm ...

LIVE Brindisi-Dinamo Sassari 96-95, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Krubally costruisce la clamorosa rimonta che tiene Brindisi ancora in corsa

Finisce 96-95 per Brindisi! Bilan non trova il canestro allo scadere e condanna Sassari alla prima sconfitta. Per Brindisi una vittoria che la tiene virtualmente ancora in corsa, anche se negli scontr ...

25-45 Tillman! Questa volta dal campo. 16.50 Anche per la Dinamo non sarà una stagione semplice, iniziata con il clamoroso divorzio da coach Pozzecco, sventato quando il tecnico ex Varese sembrava orm ...Finisce 96-95 per Brindisi! Bilan non trova il canestro allo scadere e condanna Sassari alla prima sconfitta. Per Brindisi una vittoria che la tiene virtualmente ancora in corsa, anche se negli scontr ...