La prova più pericolosa della vita Berlusconi esce dal San Raffaele

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) «Grazie al cielo e alla professionalità dei medici ho superato quella che considero lapiùmia». Sono state queste le prime parole pronunciate dall'ex premier Silvioall'uscita dall'ospedale Sandi Milano, dove era ricoverato fin dallo scorso 3 settembre per le complicazioni legate alla sua positività al Coronavirus. Completo blu, camicia azzurra e cravatta, accompagnata dall'immancabile spilla di Forza Italia, il leader azzurro è sembrato in buona forma e completerà la sua convalnza nella sua residenza di Villa San Martino ad Arcore, in attesa dei tamponi che nei prossimi giorni certificheranno la sua completa guarigione. «Il professor Clementi del San ...