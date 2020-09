Incendio nel Napoletano, nube di fumo e cenere nei dintorni (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattaminore (Na) – Un grosso Incendio è divampato nella serata di ieri a Frattaminore, in provincia di Napoli. A darne notizia è stato Giuseppe Dell’Aversana, sindaco di Sant’Arpino, che oltre ad aver allertato immediatamente le forze dell’ordine ha informato i cittadini tramite un post su Facebook. “Grosso Incendio a ridosso di via Compagnone nel comune di Frattaminore. Carabinieri sul posto. Vigili del fuoco in arrivo”, ha scritto il primo cittadino, che successivamente ha informato nel commenti che vigili del fuoco e carabinieri si occuperanno delle dovute analisi per stabilire le cause dell’Incendio e, soprattutto, cosa è effettivamente andato in fiamme. “Forse caldo e sterpaglie” ha provato a spiegare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattaminore (Na) – Un grossoè divampato nella serata di ieri a Frattaminore, in provincia di Napoli. A darne notizia è stato Giuseppe Dell’Aversana, sindaco di Sant’Arpino, che oltre ad aver allertato immediatamente le forze dell’ordine ha informato i cittadini tramite un post su Facebook. “Grossoa ridosso di via Compagnone nel comune di Frattaminore. Carabinieri sul posto. Vigili del fuoco in arrivo”, ha scritto il primo cittadino, che successivamente ha informato nel commenti che vigili del fuoco e carabinieri si occuperanno delle dovute analisi per stabilire le cause dell’e, soprattutto, cosa è effettivamente andato in fiamme. “Forse caldo e sterpaglie” ha provato a spiegare ...

emergenzavvf : Ripristinata la viabilità ciclabile tra le località di Bellaria e Igea Marina, in provincia di #Rimini: era stata i… - amnestyitalia : Incendio nel campo di #Moria: è emergenza umanitaria. L'Europa deve agire immediatamente per garantire l’incolumità… - amnestyitalia : Incendio nel campo di #Moria: è emergenza umanitaria. Quasi 13mila persone hanno perso tutto. Col Patto sull’immigr… - ChiaraLiati : RT @M_RSezione: Francesco ha ricordato l’incendio scoppiato nel campo profughi di Moria. “E’ sempre vivo in me il ricordo della visita comp… - PastaStefano : RT @M_RSezione: Francesco ha ricordato l’incendio scoppiato nel campo profughi di Moria. “E’ sempre vivo in me il ricordo della visita comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel Incendio a Villa Gordiani: in fiamme accampamento abusivo alle spalle della parrocchia RomaToday Montagna di Sarno, incendio in corso tutta la notte: più focolai, si attendono i canadair

Dopo la zona di Via Bracigliano a fuoco anche la zona della Pineta. Per fortuna il lavoro pomeridiano di elicotteri e canadair ha sventato il peggio ma l’incendio non è ancora spento. Di notte, tuttav ...

