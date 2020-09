Giuseppe Sala sullo stadio: “Stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter” (Di lunedì 14 settembre 2020) “stadio? Il problema e’ che noi a questo punto stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter, per cui non ne vorrei parlare più finché non avremo il progetto. Perche’ dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire, non tanto dalla nostra parte, ma incontro alle nostre indicazioni”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante l’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani rispondendo alla domanda sull’iter per la richiesta di un vincolo storico-relazionale su San Siro. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “? Il problema e’ che noi a questo punto stiamoildie Inter, per cui non ne vorrei parlare più finché non avremo il. Perche’ dalcapiremo quanto percorso hanno fattoper venire, non tanto dalla nostra parte, ma incontro alle nostre indicazioni”. Lo ha detto il sindacodurante l’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani rispondendo alla domanda sull’iter per la richiesta di un vincolo storico-relazionale su San Siro.

ADM_assdemxmi : RT @PDprovinciaPV: ?? #VOGHERA ore 11 in sala Zonca, con @giannicuperlo, @chiarascuvera, Giuseppe Villani e Nicola Affronti, introduce Aless… - giuseppe_m76 : RT @Lilliflo: solo membri della famiglia nella sala parto. Gocce d'amore ?? - vorefice : RT @VinceBocchi: Giuseppe Sala : Realizziamo la Biblioteca Europea a Porta Vittoria! - Firma la petizione! - Atim70 : RT @v_veronesi: Gentma @dariabig firmerebbe e condividerebbe questa petizione per dedicare uno spazio verde , o un monumento ad una grande… - artistaxcaso : Lascia Milano, Alitalia non volerà più sullo scalo di Malpensa dal prossimo 1 ottobre e non sposterà i voli su Lina… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Sala Giuseppe Sala sullo stadio: "Stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter" Sportface.it Referendum costituzionale, il governatore della Lombardia Fontana: “Credo che voterò no”

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è ormai alla porte. Il 20 e 21 settembre prossimi si voterà in tutta Italia per decidere se confermare la riduzione di deputati e senatori in C ...

Test sierologici, ecco l'elenco dei laboratori privati sardi

CAGLIARI. La Regione ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei laboratori privati in cui sarà possibile effettuare i test sierologici per il Covid-19. Di seguito ecco nomi e le località dei laborato ...

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è ormai alla porte. Il 20 e 21 settembre prossimi si voterà in tutta Italia per decidere se confermare la riduzione di deputati e senatori in C ...CAGLIARI. La Regione ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei laboratori privati in cui sarà possibile effettuare i test sierologici per il Covid-19. Di seguito ecco nomi e le località dei laborato ...