Follia in Coppa di Germania: calciatore sale in tribuna e aggredisce un tifoso avversario (Di lunedì 14 settembre 2020) Un gesto, per fortuna, non troppo frequente, ma che purtroppo a volte si verifica. E non è proprio un bel vedere. Il più celebre fu Cantona, ma qui si cerca di imitarlo alla grande. Il protagonista della triste vicenda è il difensore dell’Amburgo Leistner, che al termine del match di Coppa di Germania in casa della Dinamo Dresda (perso 4-1) ha scavalcato i cartelloni pubblicitari salendo fino alle tribune per fare a botte con un tifoso avversario. Dopo averlo strattonato e buttato a terra, il calciatore è stato allontanato da steward e altri tifosi prima di lasciare il campo. In basso il VIDEO. Il calciatore sale in tribuna e aggredisce il tifoso di casa ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Un gesto, per fortuna, non troppo frequente, ma che purtroppo a volte si verifica. E non è proprio un bel vedere. Il più celebre fu Cantona, ma qui si cerca di imitarlo alla grande. Il protagonista della triste vicenda è il difensore dell’Amburgo Leistner, che al termine del match didiin casa della Dinamo Dresda (perso 4-1) ha scavalcato i cartelloni pubblicitarindo fino alle tribune per fare a botte con un. Dopo averlo strattonato e buttato a terra, ilè stato allontanato da steward e altri tifosi prima di lasciare il campo. In basso il VIDEO. Ilinildi casa ...

